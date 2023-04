x x

UBOLDO – Il tesoro trovato in paese adesso è di Peppo. Giuseppe Ceriani aveva trovato una manciata di pietro preziose, erano a terra in periferia dietro all’azienda Novobox, lui stava camminando e le aveva notate, raccolte e consegnate alla polizia locale. Era il novembre 2021, gli agenti avevano catalogato tutto e avviato ricerche, pensando che fosse della refurtiva abbandonata. Ma non è stato trovato il proprietario e nessuno si è fatto avanti: come prevede la legge, trascorso abbastanza tempo, il tesoretto è diventato di legittima proprietà di chi l’aveva trovato.

Da verificare il valore delle pietre, comunque sicuramente non trascurabile. Peppo, da parte sua, ha detto agli agenti di essere comunque pronto a restituirle, nel caso fosse infine trovato il proprietario. Anche se in realtà non sarebbe tenuto visto che ormai il tesoretto è ufficialmente suo.

