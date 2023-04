x x

SARONNO – Centro anziani nel mirino dei ladri: la struttura, che ha sede nel complesso della fondazione Gianetti di via Marconi, è già stata presa di mira ripetutamente, due volte in un paio di settimane. I malviventi sono entrati forzando una porta finestra ed allora gli anziani ora ci provano anche con un “cartello dissuasivo”: lo hanno attaccato al vetro ed hanno scritto che dentro non c’è niente da rubare e quindi di lasciar perdere. Sperando di evitare ulteriori intrusioni, che poi si lasciano sempre alle spalle diversi danni, come il vetro rotto.

Il centro anziani di Saronno conta circa quattrocento iscritti.

(foto: la fondazione Gianetti di via Marconi, che ospita il centro anziani)

