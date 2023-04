x x

SARONNO – E’ arrivata ieri sera nella nota di M5s ed è stata confermata nella notte da quella di Obiettivo Saronno la richiesta di un consiglio comunale aperto e di una mozione dedicati all’ospedale di Saronno e alla sanità pubblica.

A firmare la richiesta Giuseppe Calderazzo, consigliere indipendente che ha lasciato il gruppo del Pd aderendo al M5s, la lista civica Obiettivo Saronno con i suoi 4 consiglieri e alcuni consiglieri del Pd di Saronno.

Un approdo in consiglio comunale di cui si parlava molto in città dopo che lo scorso anno Attac e altre associazioni hanno raccolto mille firme per portare questi temi nell’assemblea cittadina salvo ricevere uno stop dall’Amministrazione comunale. Ora la richiesta che arriva alla vigilia del grande presidio annunciato proprio da Attac e in grado di coinvolgere, almeno secondo le dichiarazioni della vigilia, non solo il personale del presidio e molti cittadini ma anche molti esponenti politici (dal Pd al M5s ad Obiettivo Saronno).

Diversi gli appelli arrivati anche ai sindaci, a partire da quello di Saronno Augusto Airoldi, affinchè siano presenti in piazza per contribuire a dare voce ai cittadini.

Il presidio è previsto alle 16 in piazza Borella, davanti all’ingresso dell’ospedale, per un presidio che diventerà un corteo autorizzato per le vie del centro cittadino.

Lunedì 17 aprile è invece già stata annunciata la visita dell’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso all’ospedale di Saronno.

