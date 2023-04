x x

COMASCO – Il figlio fa un incidente, arriva il mamma che finisce per dare in escandescenze e viene denunciata a piede libero: è andata così, qualche giorno fa, quando attorno alle 19.30 nel comasco a Cantù si è verificato un sinistro stradale. Sul posto c’era già la pattuglia dei carabinieri quando è arrivata la mamma di un ragazzo rimasto coinvolto nell’incidente La donna, di 56 anni, ha perso il controllo ed ha iniziato ad offendere, ripetutamente, i militari dell’Arma. E’ stata deferita all’autorità giudiziaria per oltraggio a pubblico ufficiale.

Durante controlli stradali nel vicino comasco è stato inoltre denunciato a piede libero un giovane di 26 anni: rimasto a sua volta coinvolto in un incidente stradale, senza feriti, è stato sottoposto all’etilometro che ha raggiunto 1.86 g/l (il massimo per chi guida è 0.5): è stato ora chiamato a rispondere di guida in stato di ebbrezza alcolica.

(foto archivio)

16042023