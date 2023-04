x x

SARONNO – Disavventura per una saronnese andata a fare la spesa all’Esselunga di via Novara ed alleggerita del portafoglio, a dare l’allarme il marito suo social, per mettere in guardia i concittadini. Il furto è avvenuto nei giorni scorsi, la donna era andata a fare compere e quando è arrivata alla cassa si è accorta della scomparsa del portafogli, verosimilmente sottratto da qualcuno che si aggirava fra gli scaffali.

Per la saronnese oltre al danno, ovvero la sparizione di soldi e carte di credito, anche la beffa visto che nel portafogli c’erano anche i documenti personali ed ora li deve rifare.

