TRADATE – Lo scorso fine settimana “l’opening day” di stagione per l’Hornets baseball e softball di Tradate; al campo Uslenghi una vera festa del “batti e corri” con tanto divertimenti, con i giovani del club ed i loro famigliari.

Sono intervenuti per l’occasione i vertici del comitato regionale della Fibs, Federazione baseball e softball, ovvero il presidente Jean Zucca ed i responsabili Maurizio Bizzozero e Silvano Boniardi. “Inutile dire il piacere e l’onore con cui li abbiamo accolti oggi alla cerimonia di inaugurazione del nostro diamante – dicono dal club tradatese – Dopo il discorso del nostro emozionatissimo presidente Andrea Cannizzaro, abbiamo assistito all’alzabandiera accompagnato dalle sempre suggestive note dell’inno di Mameli, e poi finalmente il “playball” è risuonato sull’Hornets field dando il via alla sfida tra i nostri under12 e gli amici del Bovisio Buffaloes. Per la cronaca la sfida sul diamante se la sono aggiudicata meritatamente i simpaticissimi bufali di Bovisio a cui vanno i nostri sinceri conplimenti, ma nulla poteva minimamente offuscare la nostra gioia per avere vissuto una bellissima giornata”.

