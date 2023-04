x x

SARONNO – Un weekend per certi versi memorabile, quello appena trascorso dello sport locale. Ad iniziare dalla vittoria a Cermenate dell’Az Robur Saronno, successo all’ultima giornata del campionato di basket maschile serie C Gold: i saronnesi si sono piazzati al secondo posto della classifica e vengono matematicamente promosso nella nuova B Interregionale.

Nel calcio, Caronnese battuta in casa dal Varese: ora è ufficiale la retrocessione dalla serie D all’Eccellenza. Mentre il Fbc Saronno vincendo in trasferta contro gli Amici dello sport alla promozione nell’Eccellenza ora sono vicinissimi. Nelle categorie minori, pesante vittoria del Dal Pozzo a Passirana di Rho per consolidare il primo posto nella classifica di Terza categoria.

Nel softball netta vittoria dell’Inox Team Saronno nella “classica” sfida di A1 contro l’Mkf Bollate, mentre nella serie B maschile di volley, netto successo della Rossella Ets Caronno nel derby contro la Pallavolo Saronno.

Ecco il riepilogo di tutti gli eventi dello sport locale.

