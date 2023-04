x x

SARONNO – Anche questo lunedì il sindaco Augusto Airoldi non ha reso noti i dati locali riguardo alla pandemia da coronavirus, che venivano abitualmente forniti nella tarda mattinata tramite i microfoni di Radiorizzonti. Disponibili dunque soli i dati regionali (non particolareggiati, ovvero non suddivisi per casi nelle scuole ed rsa). Questo, comunque, il quadro generale cittadino e nei comuni del circondario: in molte località della zona come in generale sul territorio lombardo si segnala, rispetto alle ultime settimane, un lieve incremento dei nuovi casi su numeri che restano comunque contenuti.

Varesotto

Saronno: 15.876 (+15 nelle ultime 2 settimane; 45 la somma dei casi nelle ultime due settimane precedenti);

Tradate: 7.743 (+10; 8);

Caronno Pertusella: 8.676 (+5; 10);

Origgio: 3.851 (+10; 8);

Varese: 32.852 (+33; 56);

Gornate Olona 1.028 (+0; 0).

Vedano Olona 3.473 (+1; 6).

Comasco

Lomazzo: 4.314 (+4; 4).

Groane e Brianza

Cesano Maderno: 16.775 (+13; 32);

Limbiate: 14.887 (+11; 20);

Lazzate: 3.495 (+2; 10);

Monza: 51.763 (+82; 92);

Desio: 17.903 (+20; 40).

In salita questa settimana i dati dei nuovi contagi covid; sia in ambito regionale che, di riflesso, praticamente in tutte le province. In quella di Varese si assiste ad un incremento di oltre il doppio; in salita pure la provincia di Como (dato triplicato) e quella di Monza Brianza, pur su numeri assoluti che restano comunque contenuti.

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde settimanalmente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione settimanale. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età. Per tutte le informazioni sul Covid è disponibile un canale telegram dedicato https://t.me/ilsaronnocovid

(foto archivio: l’ospedale di Saronno)

