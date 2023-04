x x

GERENZANO – Domenica 16 Aprile si è tenuto presso palazzo Fagnani l’ultimo incontro della serie 22/23 di “Un tè con l’autore”, presentazione di libri alla presenza dell’autore. E’ stato proposto il libro di poesie edito da Albatros “Estroflessioni” di Federica Re.

Il pomeriggio è stato particolarmente apprezzato dai numerosi presenti, soprattutto quando Federica Re ha recitato le sue poesie, toccanti e mai scontate, e ha introdotto brevemente il suo prossimo libro in uscita; Lilith. La poetessa è stata intervistata da Giovanni Moia, giornalista e letterato. Dopo il dialogo con l’autrice il pubblico ha degustato un tè con dei dolcetti fatti in casa offerti dagli organizzatori (con la partecipazione di tanti amici, che ringraziamo) in un ambiente cordiale e sereno.

L’iniziativa è stata organizzata dalla cooperativa Scelag e Pro Loco di Gerenzano, col patrocinio del Comune di Gerenzano.

Visto il grande successo di pubblico dell’iniziativa si prevede di riproporre per il prossimo autunno una nuova edizione 23/24 del “Tè con l’Autore”. Il comitato organizzativo selezionerà una serie di libri da presentare. Gli autori che vogliono candidarsi possono scrivere una mail a: [email protected].

