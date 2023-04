x x

GERENZANO – Riceviamo e pubblichiamo la nota della Cooperativa Scelag.

Domenica 16 Aprile alle 16,30 si terrà a palazzo Fagnani (via Fagnani 14, Gerenzano) l’ultimo incontro della serie 22/23 di “Un Tè con l’Autore”, presentazione di libri alla presenza dell’autore. Domenica verrà presentato il libro di poesie edito da Albatros “Estroflessioni” di Federica Re. La fonte di ispirazione dell’autrice è qualsiasi pensiero, immagine o emozione che le permette di liberarsi delle catene dello spazio e del tempo per entrare in un’altra dimensione e appagare il bisogno di infinito. I versi di Federica Re sono stati inclusi in antologie di poesia contemporanea e letti all’interno di diversi spettacoli teatrali. Federica sarà intervistata da Giovanni Moia, giornalista e letterato. Dopo il dialogo con l’autore il pubblico sarà invitato a degustare un tè con dei dolcetti fatti in casa offerti dagli organizzatori (con la partecipazione di tanti amici) in un ambiente cordiale e sereno.

L’iniziativa è organizzata dalla cooperativa Scelag e Pro Loco di Gerenzano, con il patrocinio del Comune di Gerenzano.

Visto il grande successo di pubblico dell’iniziativa si prevede di riproporre per il prossimo autunno una nuova edizione 23/24 del “Tè con l’Autore”.

