SARONNO – Le sfila il portafoglio dalla borsa e fa subito acquisti di prodotti alimentari in centro. E’ quanto successo negli ultimi giorni in centro a Saronno riaccendendo i riflettori sul tema dei borseggi.

L’ultima vittima una 66enne anni che mentre faceva acquisti in centro si è accorta di non avere più il portafoglio. Secondo quanto ricostruito dalla pensionata sarebbe stata presa di mira mentre parlava al telefono. Oltre a dover rifare i documenti e alla perdita del contante che aveva con sè la saronnese si è trovata a fare i conti anche alcune spese di prodotti alimentari che il ladro ha subito fatto negozi del centro. La saronnese ha cercato di ritrovare il portafoglio tornando sui propri passi ha persino visitato i negozi in cui sono stati fatti gli acquisti incriminati ma del ladro non c’era traccia.

Non le è rimasto altro da fare che sporgere denuncia per avviare la pratica per riavere i documenti. Alcune delle vittime di borseggio nelle ultime settimane hanno poi riavuto le borse e i portafogli abbandonati in zone verdi o isolate in periferia.

