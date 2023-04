x x

LIMBIATE – Parte con l’approvazione del bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle micro, piccole e medie imprese il percorso del progetto “Commercio in fiore” che punta a sviluppare il Distretto urbano del commercio di Limbiate attraverso diverse azioni di rilancio. Un contributo per coprire il 50 per cento delle spese di riqualificazione, ammodernamento, avvio attività sino ad un massimo di 2.500 euro sarà assegnato a quanti avranno i requisiti, sino ad esaurimento dei fondi che ammontano a 200.000 euro.

“Per informare dettagliatamente tutti i titolari delle attività economiche sul territorio l’amministrazione comunale propone una serata di approfondimento sulle tematiche generali e sui contributi a fondo perduto in particolare che si tenuta giovedì 27 aprile all’auditorium “Bambini di Cernobyl” della scuola primaria Don Milani”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobnC’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

28042023