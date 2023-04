x x

SARONNO – Dalla prossima settimana sarà operativo un nuovo portale della Saronno servizi dedicato alla gestione pass per le zone a traffico limitato cittadine. La società partecipata del Comune di Saronno ha, infatti, creato una sezione all’interno del proprio sito internet (www.saronnoservizi.it) dove sarà possibile effettuare on-line tutte le richieste di variazioni e rinnovi.

Nella sezione “Mobilità e Parcheggi – zona a traffico limitato” è reperibile un modulo denominato “Aggiornamento_dati_anagrafici”: gli intestatari dei permessi sono invitati a compilarlo e a trasmetterlo al seguente indirizzo mail: [email protected] Tale adempimento è obbligatorio per permettere l’attivazione delle credenziali e la relativa trasmissione, che potrà avvenire sia tramite lo Sportello mobilità di via Roma 16/18, sia tramite e-mail all’indirizzo [email protected] Per informazioni il numero telefonico di riferimento è 0296288240-236.

