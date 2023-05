x x

SARONNO – UBOLDO- C’era anche una moto tra i veicoli coinvolti nell’incidente avvenuto oggi, giovedì 4 maggio, lungo l’autostrada A9 Milano-Como nel tratto tra Uboldo e Saronno. Quattro i feriti: un 20enne, un 31enne, un 50enne ed un 55enne.

L’impatto poco dopo le 13,20 con gli automobilisti di passaggio che hanno subito dato l’allarme alla centrale operativa di Areu che ha inviato sul posto tre ambulanze (da Saronno e Uboldo) l’elisoccorso e l’autoinfermieristica da Saronno. Un ferito è stato portato all’ospedale San Gerardo di Monza in elisoccorso in codice rosso. Le tre ambulanze hanno portato i feriti all’ospedale di Saronno e di Legnano il codice giallo mentre sempre al pronto soccorso è arrivato altro ferito grave in codice rosso.

Sul posto anche la polizia stradale di Novate che ha fatto i rilievi e si è occupata della rimozione dei mezzi e ovviamente del ripristino della circolazione stradale. A seguito dell’incidente si è creata una coda di 3 chilometri tra bivio A9/A8 Milano-Varese e Saronno.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione