CISLAGO – Se l’è cavasta senza gravi conseguenze, è stata medicata all’ospedale di Castellanza, la ciclista investita oggi alle 16.30 nella centrale via Cavour di Cislago. Sul posto l’intervento di una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca, inviata in loco da Areu che coordina gli interventi sanitari in territorio lombardo, assieme ad una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno; peraltro il comando cislaghese (che fa riferimento alla Compagnia saronnese) si trova nelle immediate vicenda.

I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti per chiarire con precisione la dinamica del sinistro e mettere a fuoco le eventuali responsabilità di quel che è successo.

(foto archivio: ambulanza della Croce azzura in servizio sul territorio)

04052023