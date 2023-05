x x

GERENZANO – Un percorso nel verde che sia adatto anche ai disabili: lo vuole realizzare l’Amministrazione civica di Gerenzano all’interno del Parco degli aironi di via Inglesina e per questo motivo l’ente locale ha partecipato ad un bando regionale per 29 mila euro, altri 6 mila euro saranno resi disponibili direttamente tramite fondi comunali. Inoltre il Comune ha deciso di aggiungere ulteriori 14 mila euro per abbattere le barriere architettoniche.

Il percorso, per un progetto nato in collaborazione con il Parco dei Mughetti e con la cooperativa sociale Ardea onlus che gestisce il Parco degli aironi, prevede la realizzazione di un tracciato che sia pensato per persone con disabilità visiva, motoria o intellettiva ed il progetto di fattibilità tecnico-economica è già stato approvato.

