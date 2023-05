x x

Ethereum sta andando bene per ora: il secondo più grande asset del mercato ha un buon potenziale per raggiungere un nuovo massimo storico quest’anno, cosa che entusiasma gli investitori.

Tuttavia, ci sono token che potrebbero potenzialmente crescere ancora di più, sovraperformando ETH in seguito ai loro forti casi d’uso e all’attuale sottovalutazione. Uno è Ecoterra: vediamo le sue caratteristiche ed esaminiamo le previsioni Ethereum.

Le previsioni Ethereum per il 2023 sembrano buone

La previsione dei prezzi nel mercato delle criptovalute è sempre stata un compito difficile e l’anno scorso, in particolare, è stata più impegnativa a causa degli alti e bassi del mercato, inclusa la caduta di FTX. Tuttavia, è ragionevole prevedere che Ethereum potrebbe raggiungere presto i 3.000 dollari e persino superare quella cifra prima della fine dell’anno. Guardando più avanti fino al 2024, se l’aggiornamento dello sharding procede senza intoppi, Ethereum potrebbe superare i 4.000 dollari e anche potenzialmente il suo precedente massimo storico di 4.878 dollari. Sebbene questa non sia una garanzia, è un fatto certamente possibile.

Inoltre, vale la pena notare che altri token oltre a Ethereum, come Ecoterra, hanno promettenti prospettive di crescita. Pertanto, mentre i sostenitori di Ethereum possono prevedere un buon anno nel 2023, è fondamentale tenere d’occhio anche altri token.

Altri token possono fornire rendimenti ancora maggiori

Esistono diversi token che hanno il potenziale per offrire rendimenti ancora maggiori rispetto a Ethereum. Uno di questi è Ecoterra.

Ecoterra è un progetto con uno scopo nobile

Ecoterra è una piattaforma basata su blockchain che mira a combattere il cambiamento climatico, consentendo a individui e aziende di dare i propri contributi. Prima di esplorare le sue caratteristiche, è fondamentale comprendere la missione e l’obiettivo alla base del team: il sistema onnicomprensivo di applicazioni e marketplace di Ecoterra consente alle parti interessate di intraprendere azioni concrete contro il cambiamento climatico.

Il team di Ecoterra è in missione per promuovere l’importanza del riciclaggio attraverso iniziative educative rispettose dell’ambiente, incentivando al contempo le persone a impegnarsi nel riciclo dei materiali. Il sistema Recycle2Earn, disponibile sull’app Ecoterra, consente agli utenti di guadagnare premi per ogni oggetto riciclato, con l’obiettivo di incoraggiare il riciclaggio e offrire agli utenti ulteriori vantaggi. Questi premi assumono la forma di token Ecoterra, con i quali è possibile fare staking per guadagnare entrate passive.

Ecoterra offre un’opportunità eccezionale per le aziende coinvolte nella produzione e la gestione di materiali riciclabili, che possono sfruttare la sua piattaforma. Quando i consumatori smaltiscono correttamente gli imballaggi riciclabili, le aziende di riciclaggio li raccolgono e li trasportano nei centri vicini per la trasformazione in materie prime.

Ecoterra mira a incoraggiare la cooperazione tra il riciclaggio degli utenti e le aziende produttrici, promuovendo un ciclo di vita circolare del prodotto. Per raggiungere questo obiettivo, la piattaforma creerà un mercato condiviso in cui le aziende di riciclaggio possono vendere le loro materie prime e le aziende produttrici possono acquistarle per fabbricare nuovi beni.

L’app Recycle2Earn consente agli utenti di tenere traccia delle loro azioni a favore del clima, collegandole ai loro profili e monitorandone i progressi. Le aziende possono anche creare i propri profili tracciabili e acquistare pacchetti di impatto, che includono vari tipi di materiali riciclati dagli utenti, compensando in questo modo l’impatto negativo dei loro processi produttivi. Questo approccio consente a tutte le parti interessate di mostrare il proprio impegno per la sostenibilità.

Inoltre, Ecoterra offre due funzionalità aggiuntive: il mercato della compensazione delle emissioni di carbonio e il mercato dei materiali riciclati. Attraverso il mercato della compensazione del carbonio, gli individui e le aziende possono utilizzare i token Ecoterra per compensare le proprie emissioni di carbonio, partecipando a progetti verificati in tutto il mondo. Le tonnellate di carbonio compensate possono essere convertite in NFT per dare una testimonianza dei loro risultati.

Il mercato dei materiali riciclati su Ecoterra funge invece da hub, in cui le aziende possono accedere a materiali riciclati, interagire con i riciclatori ed eseguire altre attività rilevanti.

Inoltre, il marketplace di Ecoterra offre una vasta gamma di opzioni di pagamento, per soddisfare le preferenze delle aziende. Le transazioni possono essere effettuate utilizzando valuta fiat, stablecoin (come USDT), Bitcoin o token Ecoterra. Utilizzando i token Ecoterra per le transazioni, le aziende possono beneficiare di commissioni di transazione inferiori e avere opportunità di staking.

La prevendita di Ecoterra è attualmente in corso

Ecoterra sta attualmente conducendo la sua prevendita: durante la fase iniziale, gli investitori possono acquistare un token Ecoterra per $ 0,007 utilizzando ETH, USDT o una carta. Questo token ERC-20 ha una fornitura totale di 2 miliardi di token. Nella prossima fase di prevendita, che dovrebbe avvenire tra circa 7 giorni, il prezzo del token aumenterà a $ 0,00775.

Investire nel token durante la sua fase di prevendita rappresenta una preziosa opportunità prima che i prezzi aumentino. Inoltre, con le previsioni di una crescita continua nel mercato delle criptovalute per tutto il 2023, gli investitori possono aspettarsi buone opportunità di guadagno.

Vale la pena notare che il progetto Ecoterra è ancora nelle sue fasi iniziali e ha un grande potenziale per uno sviluppo futuro. Dopo il completamento della prima fase di prevendita, il team prevede di concentrarsi su diverse aree chiave, tra le quali marketing e pubblicità, la registrazione del Recycle2Earn e lo sviluppo del mercato della compensazione delle emissioni di carbonio.

Nella prossima fase di crescita, il team mira a stabilire delle partnership, sviluppare il mercato dei materiali riciclati e altro ancora. Una volta completate tutte le fasi di prevendita o raggiunto l’obiettivo di raccolta fondi, il team si concentrerà sul listing sugli exchange e su ulteriori sviluppi.

Vale anche la pena ricordare che gli smart contract della piattaforma sono stati sottoposti a rigorosi controlli di sicurezza e KYC da parte di CertiK, fornendo così la garanzia che siano sicuri e verificati al 100%. Vale la pena tenere d’occhio progetti come Ecoterra, in particolare data la crescente tendenza verso progetti sociali volti ad affrontare cause importanti. È molto probabile, quindi, che Ecoterra avrà un grande successo nel momento del listing sugli exchange.