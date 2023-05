x x

SARONNO – Al termine della partita in tutt’Italia esplode la festa dei tifosi napoletani con caroselli d’auto, fuochi d’artificio e cori. Saronno resta invece sonnolenta e praticamente vuota.

In lontananza si sente qualche fuoco d’artificio e ogni tanto a rompere il silenzio arrivnao clacson in lontananza ma in centro a Saronno si vedono solo passare a rotazione 3/4 vetture. Qualche tifosi si è ritrovato davanti a piazza Repubblica una decina di persone con qualche bandiera ma nulla di più.

La festa invece si è vissuta nella sede di via Amendola di Saronno Partenopea dove la partita è stata accompagnata da cori, sciarpe, magliette e tante decorazioni biancocelesti ed entusiasmo. Evidente come i tifosi, anche saronnesi, abbiamo preferito festeggiare in altre location più animate.

