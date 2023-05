x x

A Bollate le locali del Mkf ricevono la capolista Forlì

SARONNO – Un sabato pieno di softball, con tutte le dieci squadre in campo, vale la sesta giornata di Serie A1 Softball. Spiccano i duelli tra Mkf Bollate-Forlì e Inox Team Saronno-Mia Office Blue Girls Pianoro.

Qui Saronno

Alla finestra, con un orecchio teso ai risultati provenienti da Bollate a pochi chilometri di distanza, l’Inox Team Saronno (8-2) sfida la Mia Office Blue Girls Pianoro (6-4) in un altro scontro di alta classifica: escluso il passo falso contro le Thunders, Saronno quest’anno ha dimostrato di aver fame di vincere ancora e le prossime quattro partite (contro Pianoro e Forlì) diranno molto sul valore delle campionesse d’Italia in carica. Le Blue Girls, guidate in pedana e nel box da due ex giocatrici nerazzurre come Veronica Comar e Priscilla Brandi, hanno dimostrato di poter lottare per un posto ai playoff, presumibilmente battagliando con Caronno, e la trasferta a Saronno rappresenta un test importante. Lo scorso anno Saronno fu la bestia nera delle Blue Girls, avendo ottenuto 4 successi in altrettante partite.

Qui Caronno

L’ultimo incontro, con playball fissato per le ore 17.00, è quello tra Bertazzoni Collecchio (4-6) e Rhevendors Caronno (6-4). Le lombarde saranno sicuramente spettatrici interessate del doppio incrocio ai piani alti, sperando di approfittarne per consolidare la posizione playoff di cui al momento occupa l’ultimo spazio disponibile a pari record con le Blue Girls, mentre Collecchio è chiamato a vincere se vuole coltivare la speranza di raggiungere il gruppo che guarda alla postseason e allontanarsi da quello alle sue spalle.

Il programma

Sabato 6 maggio

Ore 15:00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Taurus Donati Gomme Old Parma – Metalco Thunders Castelfranco

Ore 16:00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Mkf Bollate – Forlì

Ore 16:00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Macerata – Sestese

Ore 16:00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Inox Team Saronno – Mia Office Blue Girls Pianoro

Ore 17:00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Bertazzoni Collecchio – Rheavendors Caronno

La classifica

Forlì (9 vittorie – 1 sconfitta, .900); Inox Team Saronno (8-2, .800); MKF Bollate (7-3, .700); Mia Office Blue Girls Pianoro, Rheavendors Caronno (6-4, .600); Bertazzoni Collecchio (4-6, .400); Macerata, Metalco Thunders Castelfranco, Taurus Donati Gomme Old Parma (3-7, .300); Sestese (1-9, .100)

(foto Giovanni Pini: la lanciatrice saronnese Alice Nicolini in azione)

06052023