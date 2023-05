x x

Il settore delle meme coin sta riscuotendo molto successo negli ultimi tempi: un esempio sono PEPE e SPONGE . In questo panorama di rinnovato interesse per questo settore nasce AiDoge , che mette insieme l’AI e i meme basati sulle crypto nella stessa piattaforma.

Le prospettive future sembrano essere molto valide, motivo per il quale sempre più investitori si interessano alla prevendita, che ha da poco raggiunto il traguardo di 5,5 milioni di dollari. Ora il token ha un costo di $0,0000292, che salirà ulteriormente nelle fasi successive e fino al listing sugli exchange.

AiDoge: di cosa si tratta?

AiDoge ha creato una piattaforma molto intuitiva per consentire a tutti di creare i meme: tramite la dashboard potranno infatti inserire un testo che descriva cosa vogliono realizzare e lasciare che l’intelligenza artificiale faccia il lavoro, basandosi su dati sempre aggiornati.

AiDoge vuole anche incentivare la partecipazione alla sua piattaforma tramite il sistema di retribuzione definito meme-to-earn, che ricalca il play-to-earn e il move-to-earn portati avanti da altri progetti.

Grazie a questo, infatti, i creator potranno ottenere un’entrata costante in token AI, nativi della piattaforma, semplicemente realizzando i meme migliori tra tutti. AiDoge viene anche migliorato dalla blockchain, che garantisce la proprietà dei meme realizzati.

Con AI ci sono molti modi per guadagnare

Un punto di forza di questa meme coin e che la distingue dalle altre è il suo utility token AI: a differenza di coin come PEPE o SPONGE, infatti, AI ha una reale utilità, in quanto è di fondamentale importanza per poter eseguire una serie di operazioni.

In primo luogo solo attraverso il token AI si potrà accedere alla piattaforma e creare i meme migliori; una volta che questi saranno messi al voto della community, i creator più bravi potranno ricevere una ricompensa in token AI, con i quali fare staking per ottenere anche entrate passive e ricorrenti.

Il token nativo è inoltre fondamentale per partecipare alle decisioni della DAO e per avere l’accesso esclusivo alle funzioni premium, messe a disposizione solo di chi possiede AI.

Tenendo in considerazione tutti questi aspetti, è facile capire come gli investitori siano sempre più interessati alla prevendita di AI, che sta per passare alla fase successiva, quando il token raggiungerà il costo di $0,0000296 e fino al listing sugli exchange che lo vedrà passare a $0,0000336.

Quando partecipare alla prevendita?

Questa è una delle migliori prevendite di criptovalute e si sta esaurendo in fretta: conviene entrare subito nel progetto, prima che si passi a un ulteriore aumento di prezzo. Le fasi previste sono in tutto 20, dopo di che si arriverà al listing: chi acquista adesso può ancora ambire a notevoli guadagni non realizzati.

Per accedere alla prevendita, basterà visitare il sito ufficiale del progetto , collegare il proprio crypto wallet e selezionare il metodo di pagamento scelto tra ETH, USD, USDT, BNB o ancora una carta di credito o debito bancaria.

Visitando il sito di AiDoge sarà possibile anche verificare le tappe del progetto, tramite la roadmap, e controllare lo scopo effettivo attraverso il whitepaper. Secondo gli investitori più esperti, vale la pena tenere d’occhio AiDoge, perché potrebbe fare anche 100x.