SARONNO – Non solo la prima squadra, ma anche il settore giovanile del Saronno Softball e Baseball sta ottenendo importanti risultati con il passare delle settimane. La ciliegina sulla torta è arrivata nella giornata di martedì 9 maggio con diversi giovani atleti convocati dalla Lombardia al prossimo Torneo delle Regioni in programma in Toscana dal 2 al 4 giugno. Nello specifico sono stati chiamati a far parte della rosa della selezione Little League Vittoria Franzosini, Iris Ganzer, Vittoria Nardini e Lara Geniale (riserva a casa). Nella categoria Junior League, invece, sono stati convocati Francesca Carioti, Sofia Di Fonzo e Anna Gasparoli.

“Questa è una notizia che ci riempio di orgoglio e testimonia l’ottimo lavoro che stiamo svolgendo con il settore giovanile – commenta il presidente Massimo Rotondo – Sappiamo che la strada è ancora lunga nel percorso di crescita di queste ragazze, ma la convocazione a rappresentare la nostra regione è un ottimo inizi di cui siamo tutti molto felici”.

16052023