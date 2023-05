x x

SARONNO – Si è tenuto nello scorso weekend del 13 e 14 maggio il torneo di tennis da tavolo “memorial Gianfranco Palazzoli”.

Il paladozio si è riempito di atleti: oltre 500 i presenti, tra cui anche atleti paralimpici. All’interno della manifestazione, infatti, si sono svolti anche ben due tornei paralimpici, le cui premiazioni sono state tenute dall’assessore allo Sport, Gabriele Musarò.

In due giorni, si sono svolti otto tornei, portando a Saronno atleti da tutta Italia per questa prima edizione del torneo.

Enorme l’impegno organizzativo da parte dell’associazione Saronno Tennistavolo, che ha dato frutto a tanta soddisfazione: “L’organizzazione è stata pressoché perfetta – dicono soddisfatti gli organizzatori – siamo davvero contenti per il successo ottenuto. Abbiamo portato a Saronno un open nazionale con ben 8 tornei differente nell’arco di due giorni.”

