Maggio 2023 sarà sicuramente ricordato come il mese delle meme coin. Infatti, il continuo afflusso di token del genere nel mercato ha condotto, in tempi recenti, verso la consacrazione di criptovalute come PEPE, SPONGE o LADYS. Le conseguenze di questo andamento generale sono ovvie. Molti più investitori hanno iniziato a prendere in considerazione le meme coin.

Di conseguenza, numerosi exchange hanno listato queste crypto. In ogni caso, eventi del genere condizionano fortemente l’andamento del token in poco tempo, portando quindi il valore del token a una continua crescita.

In questo contesto, anche l’exchange di criptovalute OKX ha deciso di aggiungere altre criptovalute promettenti ai crypto asset disponibili. Tuttavia, l’iniziativa non è stata un normale listing. Al contrario, l’exchange ha introdotto una competizione in cui gli utenti possono votare i token su cui vorrebbero investire. Tra questi figura anche il nome dello SpongeBob Token, probabilmente la meme coin più promettente.

Come funziona il concorso OKX per il listing di $SPONGE?

Votare $SPONGE è un’operazione abbastanza semplice. Infatti, il procedimento richiesto per partecipare all’iniziativa consiste nei seguenti step:

Gli utenti possono effettuare la votazione attraverso il deposito di $ 10 su uno dei token in gara attraverso l’account OKX (la votazione è applicabile anche a più di un token); Successivamente, i voti saranno conteggiati dall’exchange che selezionerà le prime due crypto tra le 5 opzioni disponibili. È possibile l’inclusione di un terzo crypto asset solo nel caso in cui raggiungesse almeno 5.000 voti; Questa iniziativa avrà la priorità sulla scelta di OKX solo se i votanti totali di un progetto raggiungono almeno i 5.000 voti; Il tempo tra la fine del concorso e il listing dovrebbe essere abbastanza breve; È presente un sistema finalizzato a monitorare i comportamenti degli utenti per assicurare la sicurezza di questa operazione; I prelievi per i 5 token disponibili saranno annunciati al termine del periodo di votazione.

Il periodo di votazione inizia alle 6:00 UTC del 17 maggio 2023 e termina alle 02:00 UTC del 22 maggio 2023.

Come si può notare, per effettuare una votazione è sufficiente iscriversi a OKX e compiere la propria scelta. Successivamente, il procedimento andrà avanti in automatico e sarà necessario monitorare l’andamento dei vari token nel concorso.

Scenari futuri dopo l’eventuale listing su OKX per $SPONGE

Il token $SPONGE è presente su 8 exchange e sta puntando al nono attraverso questo concorso di OKX, uno degli exchange più importanti in circolazione. È chiaro che una criptovaluta è fortemente influenzata dalla presenza sulle piattaforme di trading.

Infatti, essere presente negli exchange influenza l’andamento di mercato dei crypto asset. Il motivo è semplice: l’aumento della visibilità e dell’accessibilità per gli investimenti degli utenti.

Infatti, essere disponibile su un exchange come OKX vorrebbe dire aumentare in maniera copiosa il volume di trader che potrebbe investire sul token. D’altronde, nel caso lo SpongeBob Token dovesse vincere il concorso, ciò vorrebbe dire che effettivamente un interesse verso questo token è presente.

Per ovvi motivi, anche gli utenti non iscritti a OKX possono sfruttare questo probabile rialzo attraverso gli altri exchange su cui $SPONGE è quotato, tra cui il famoso LBank. Citare questo exchange non è stata una decisione casuale. Infatti, dopo il listing su LBank, $SPONGE ha manifestato andamenti rialzisti molto importanti, in linea con la crescita costante della meme coin durante maggio 2023.

Conclusioni: Aspettando la fine del concorso OKX

Facendo riferimento a quanto detto finora, è possibile asserire che lo SpongeBob Token potrebbe trovarsi di fronte a un bivio molto importante della sua giovane storia. I presupposti per vincere il concorso non mancano. Infatti, sugli exchange in cui già è quotato, ha presto scalato tutte le classifiche, manifestando quindi un indice di gradimento su scala globale notevole.

In aggiunta, è bene sottolineare che la natura delle meme coin è altamente volatile. Prima o poi il valore del token potrebbe subire un ribasso. Chiaramente, considerando la frenesia delle meme coin di maggio 2023, è giusto pensare che questa situazione non si presenterà nel breve periodo.

Di conseguenza, monitorando costantemente l’andamento del token e prestando attenzione a eventi come la competizione OKX, è possibile speculare su $SPONGE in maniera redditizia e con margini di rendita notevoli.