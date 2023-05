x x

COMASCO – La Compagnia carabinieri di Cantù, attraverso le 9 stazioni carabinieri e la tenenza di Mariano Comense, sta procedendo ad un capillare controllo dei detentori di armi, verificandone le modalità di custodia ed i vari requisiti necessari per poterle detenere o trasportare. Secondo gli articoli 585 e 704 del codice penale s’intendono per armi quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, nonché le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.

In relazione a questi controlli, i militari della stazione carabinieri di Cermenate, hanno denunciato in stato di libertà un 48enne per aver violato le disposizioni in materia di custodia delle armi, aggiornamento del luogo residenza e detenzione di armi non comuni. In particolare nel pomeriggio di una domenica di maggio, dei cittadini allarmati avevano segnalato alla centrale operativa della Compagnia carabinieri di Cantù la presenza di una persona che con una carabina ad aria compressa stava sparando dalla propria abitazione sulla pubblica via. Sul posto erano state immediatamente inviate le pattuglie delle stazioni carabinieri di Fino Mornasco e Cermenate che avevano identificato il 48enne e perquisito la sua abitazione, accertando che possedeva delle armi regolarmente denunciate, poi sottoposte a sequestro dai militari per la violazione delle varie normative in materia.

(foto: i fucili sequestrati dai carabinieri)

22052023