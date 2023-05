x x

CARONNO – Dopo l’incontro con i cittadini dello scorso 20 aprile, giovedì sera si è svolto nelle sale della biblioteca di via Capo Sile un nuovo incontro, questa volta con gli imprenditori del territorio e dei paesi limitrofi che hanno la loro attività ai confini con Caronno.

Per i tempi di attuazione del progetto, il Sindaco Marco Giudici prefigura l’inizio entro fine mese, dai dettami di Regione Lombardia, gli aderenti sono circa una cinquantina, ed il Comune sarà in prima fila come soggetto attuatore.

Il comune di Caronno fu tra i primi a rispondere con interesse a Regione Lombardia per la creazione di una Cer (Comunità energetica rinnovabile).

Il primo cittadino ha ribadito poi l’obiettivo del progetto: l’intenzione di posizionare i pannelli solari su tutti gli edifici comunali prospicenti al municipio: la scuola media dei Gasperi, la materna Collodi e l’edificio che ospita la biblioteca e la piscina; e quello di via 4 Novembre.

L’iniziativa si aprirà anche ai provati che desiderano partecipare alla Cer, non solo pannelli solari, ma anche la riqualificazione energetica di tutti gli edifici comunali.

