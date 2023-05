x x

SARONNO – Ufficiale la nomina del nuovo direttore sportivo del Fbc Saronno: si tratta di Ivan Zampaglione, già nello staff saronnese.

In passato ho lavorato per le aree scouting del settore giovanbile del Lugano in Svizzera, ed in Italia come osservatore per il Modena e del Parma; ed anche per la “Sport relationship manager fundacion” del Real Madrid per Italia, Belgio e Svizzera; e come responsabile scouting della Triestina Calcio in Lega pro.

Il Fbc Saronno, vinto il campionato di Promozione, la prossima stagione sale in Eccellenza: il direttore generale Marco Proserpio ed i suoi collaboratori sono già al lavoro in vista della prossima annata.

(foto: Ivan Zampaglione con il direttore generale saronnese Marco Proserpio)

