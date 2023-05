Caronno Pertusella: bimbo derubato della bici all’oratorio

x x

CARONNO PERTUSELLA – Va all’oratorio, gli rubano la bicicletta: il furto è avvenuto ieri pomeriggio nel complesso oratoriana di via Sant’Alessandro a Caronno Pertusella, ed il bambino non ha potuto fare altro che prendere atto dell’accaduto.

La mamma ha ora lanciato un appello pubblicando anche l’immagine della bici che è stata sottratta in oratorio, con la speranza che qualcuno possa individuare la bici e si riesca a restituirla al derubato: nel caso la si riconosca e nel caso fosse stata abbandonata da qualche parte (magari dopo essere stata presa da qualcuno per spostarsi, per un “furto d’uso”), è possibile contattare l’interessata tramite i social ovvero la pagina Facebook “Sei di Caronno Pertusella se…”

