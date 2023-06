Calcio, Abate lascia lo staff tecnico del Fbc Saronno. Il grazie del club per il lavoro svolto

x x

SARONNO – “La società Fbc Saronno Calcio 1910 ringrazia Massimiliano Abate per il suo prezioso lavoro svolto durante questa importante stagione calcistica. Direttore tecnico tattico del settore giovanile e vice allenatore della prima squadra, ha contribuito con impegno e professionalità al raggiungimento dei nostri recenti traguardi. Oggi le nostre strade a malincuore si separano, ma vogliamo augurare a Massimiliano il meglio per la sua prossima stagione, che possa dargli altrettanto importanti soddisfazioni. Buona fortuna mister!” Lo si legge in una nota del club saronnese, neopromosso in Eccellenza.

“Vorrei ringraziare il presidente, il direttore generale Marco Proserpio, Rosa, Carlo Mantegazza, la dolcissima Lara e tutte le persone che hanno lavorato con me in questa stagione. Arrivederci Saronno” dice Abate.

(foto: Massimiliano Abate)

