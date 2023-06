Basket, Rovello vola nella nuova C unica

x x

ROVELLO PORRO – Missione compiuta per il Basket Rovello, che ai playoff si è guadagnata la promozione nella nuova serie C unica regionale maschile della pallacanestro lombarda, grazie al quoziente canestri.

Sconfitti con un -12 da Treviglio, i comaschi sembravnao ormai tagliati fuori; a cambiare tutto in gara 3 del girone playoff è stato ul successo contro Agrate, con qualche errore di troppo da parte dei brianzoli che ha così sancito il +15 per Rovello, per i quale è potuta iniziare la festa per il passaggio di categoria, un traguardo che sembrava sul punto di sfuggire.

(foto: Basket Rovello festeggia la vittoria nei playoff ed il passaggio nella nuova serie C unica regionale)

