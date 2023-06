x x

SARONNO – Sabato 27 maggio si è concluso il campionato 2022/2023 per soli atleti disabili organizzato da Fisdir che coinvolge 12 società, tra cui la Cls Robur Special

Special è il termine che lega ormai da un decennio questi ragazzi che vivono e lavorano alla Cls, guidati dal mister Stefano Monticelli, che è riuscito a coinvolgerli in un progetto a lungo termine con l’obiettivo, pienamente raggiunto, di unire l’aspetto sportivo all’aspetto educativo. Queste le parole del mister alla fine dell’ultima partita: “E’ stata una stagione molto complicata ma stimolante. I nostri ragazzi, reduci da un campionato precedente molto buono, sono stati inseriti in una fascia più competitiva dove hanno sofferto la differenza di età rispetto alle altre compagini.

Abbiamo applaudito i nostri avversari e ci siamo prefissati di metterci subito al lavoro per migliorarci, sempre con tanto impegno e tanti sorrisi”. L’attività di allenamento proseguirà per tutto il mese di giugno, sfruttando questo periodo per l’eventuale inserimento di qualche ragazzo, che andrebbe a migliorare numericamente ed anagraficamente il gruppo squadra. Per quanto riguarda gli impegni ufficiali, appuntamento a settembre.

