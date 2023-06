x x

VARESE – Oggi alle 12.30 ad Angera in via Dedalo per cause in corso di accertamento una stalla è stata interessata da un incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ispra con un’autopompa e un fuoristrada dotato di modulo antincendio, in supporto un autobotte dalla sede di Varese.

Gli operatori dei pompieri hanno spento le fiamme e stanno provvedendo a mettere in sicurezza l’area. Da quanitficare i danni materiali, sono in corso accertamenti da parte di pompieri e forze dell’ordine per chiarire con prrcisione tutte le cause dell’accaduto.

(foto: un momento dell’intervento dei vigili del fuoco ad Angera in via Dedalo. Dove una stalla è stata interessata da un incendio)

08062023