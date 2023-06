x x

LOMAZZO – Lite con accoltellamento ieri sera a Lomazzo con i carabinieri che riescono a bloccare immediatamente il presunto colpevole. E’ iniziato tutto alle 19 quando è arrivata una chiamata alla centrale operativa della compagnia carabinieri di Cantu’ che segnalava una violenta lite a lomazzo.

La centrale operativa ha inviato sul posto la pattuglia della stazione carabinieri di Fino Mornasco che hanno trovato un 34enne che era stato gravemente ferito in più parti del corpo. E’ stato subito chiaro che una lite era degenerata in un accoltellamento. I militari hanno presto i primi soccorsi al ferito presto raggiunti dal personale sanitario che l’ha trasferito all’ospedale di Como.

I carabinieri hanno subito raccolto le testimonianze dei presenti ricostruita la vicenda hanno iniziato attività ed indagini per risalire al responsabile. La centrale operativa ha attivato subito tutte le procedure previste in questi casi di particolare emergenza coordinate dal comandante capitano Christian Tappato per il coordinamento delle attività tra cui una serie di accertamenti nelle varie banche dati delle forze di polizia, la ricerca della posizione di eventuali utenze telefoniche intestate al presunto colpevole e il coordinamento delle pattuglie per la ricerca sul campo del soggetto sospettato del crimine.

In poco tempo il presunto colpevole, un 47enne italiano, con precedenti è stato localizzato in un comune limitrofo. Mentre il sospetto è stato accompagnato alla stazione dei carabinieri di Mozzate, l’attività investigativa proseguiva coordinata dal maresciallo Maurizio Turtiriello vice comandante della stazione carabinieri di Lomazzo. E’ stato così ritrovato il coltello usato nella lite ed il veicolo usato dal presunto colpevole per la fuga. E’ scattato così l’arresto del 47enne per tentato omicidio.

(foto archivio)

