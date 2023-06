x x

SARONNO – “Regione Lombardia ha prorogato per altri 10 anni l’affidamento del servizio ferroviario a Trenord prevedendo un aumento dei ricavi che comporterà, da documento della giunta regionale, l’incremento fino al 40 per cento del costo dei biglietti e al 50 per cento per gli abbonamenti”. A sottolinearlo è Samuele Astuti, consigliere regionale del Varesotto ed esponente del Pd.

Prosegue Astuti: “La Regione è arrivata in ingiustificato ritardo, dopo ben 3 proroghe, alla definizione del nuovo contratto di servizio di Trenord, ignorando che comunque successivamente si dovrà andare a gara come previsto da direttiva europea che entrerà in vigore nel 2024. Come Pd torneremo a chiedere maggiori certezze per il mantenimento dei livelli occupazionali attuali e perché, qualsiasi scenario si verifichi, le condizioni contrattuali ed economiche permangano le medesime per i lavoratori e le lavoratrici del settore ferroviario, attività collegate connesse”.

(foto: un convoglio Trenord fermo alla stazione di Saronno centro)

