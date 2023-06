x x

SOLARO – Nella mattinata di oggi 14 giugno un gruppo di volontari di Plastic Free di Milano, con la ditta Joan Crane Spa di Corso Europa 92 in Solaro e i suoi dipendenti hanno organizzato la pulizia nel Parco Vita e dintorni.

Plastic Free è una onlus che si occupa dell’organizzazione di eventi di raccolta rifiuti sul territorio nazionale e la sensibilizzazione dei cittadini sugli argomenti riguardanti l’inquinamento.

Le aree interessate a questa mattinata ecologica sono state: il Parco Pubblico sul Corso E. Berlinguer ed il Parco Vita sul Corso Italia.

L’ amministrazione comunale ha patrocinato l’ iniziativa consegnando materiale tecnico per la raccolta come sacchi, guanti, pinze, scope, rastrelli e palette.

In particolare l’ufficio ecologia, la consigliera delegata alle politiche ambientali Greta Volpi e l’assessore all’agricoltura Christian Talpo da sempre molto attenti al problema della plastica e dell’inquinamento si sono adoperati a sostenere l’iniziativa.

“Intendiamo ringraziare -scrivono dall’amministrazione- l’impresa e i volontari vivamente per questa attività. La pulizia dell’ambiente serve sempre.”