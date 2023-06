x x

CARONNO PERTUSELLA – Acquista da un gruppo con base a Milano, alla Caronnese calcio è finita un’epoca, quella della famiglia Reina che soprattutto con il compianto Augusto aveva portato in alto come non mai i colori rossoblù. Incassata la retrocessione dalla serie D all’Eccellenza, la Caronnese col suo bel centro sportivo di corso della Vittoria è quindi diventata un “boccone” interessante per chi vuole entrare nel mondo del calcio o ampliare le proprie attività.

Attorno alla società rossoblù – appena saputo che il club era potenzialmente in vendita – è subito emerso parecchio interesse, compreso quello della Brera Holdings, la società con sede a Dublino in Irlanda ma quotata alla borsa di New York negli Stati Uniti d’America e nata su input dei dirigenti del terzo club calcistico di Milano, il Brera appunto. Ma la scelta è dunque caduta sulla U&T srl dell’imprenditore Egidio Maria Terenziani che acquisce inizialmente una quota di maggioranza per poi valutare l’eventuale acquisizione di tutto il capitale sociale. Terenziani l’anno scorso aveva provato ad acqusire la Lucchese.

Ora la U&T dovrà mettersi al lavoro per la prissima stagione, primi passi quelli della scelta dell’allenatore e del direttore sportivo.

(foto: sopra il logo del Brera a New Yok, sotto lo stadio di Caronno Pertusella)

