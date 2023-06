x x

SARONNO – Il capitano Giovanni Bello resta al Fbc Saronno (neo promosso in Eccellenza): la notizia era attesa, nella serata odierna è giunta la conferma ufficiale dal club biancoceleste. “Si riparte dal pallone d’oro della scorsa stagione, capitano della nostra cavalcata vincente, muro al centro della nostra difesa” dicono dalla società del direttore generale Marco Proserpio.

In questi giorni il direttore sportivo Ivan Zampaglione sta contattando tutti i giocatori che si vorrebbero confermare in biancoceleste, ed il primo è stato proprio capitan Bello, alla luce dell’eccezionale stagione appena conclusa, che anche grazie a lui ha visto il Saronno vincere il campionato di Promozione.

Classe 1991, il 31enne Giovanni Bello è un difensore centrale originario di Cantù. In passato ha tra l’altro vestito la maglia di Renate, Olginatese, Casatese e Fenegrò. Al Fbc Saronno è arrivato la stagione scorsa dal Tavernerio. In carriera ha tra l’altro collezionato 31 presenze in serie D, una in Lega Pro.

(foto Andrea Elli: capitan Giovanni Bello in azione di gioco)

15062023