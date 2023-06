Panorama cronaca: tamponamento a Gerenzano, scontro auto moto a Rovellasca, intossicazione etilica a Cesate

x x

GERENZANO / ROVELLASCA – Incidente stradale oggi in via Lepetit alla periferia di Gerenzano, dove sono entrate in collisione due automobili. E’ succeso alle 14.30: sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno, sono arrivati i vigili del fuoco e l’ambulanza della Croce rossa saronnese. Un uomo di 64 anni ha avuto bisogno di cure mediche ed è stato trasportato all’ospedale di Saronno per essere medicato di comunque non gravi contusioni.

A Rovellasca oggi alle 17.20 incidente auto-moto; un ragazzo di 26 anni è stato soccorso dall’ambulanza della Croce azzurra e trasportato all’ospedale di Saronno per lievi contusioni.

A Cesate quest’oggi alle 16.50 si è registrato l’intervento dell’ambulanza della Croce viola e della polizia locale per soccorrere un uomo che stava male: gli è stata diagnosticata una intossicazione etilica, aveva insomma bevuto troppo, ed è stato trasferito all’ospedale di Garbagnate Milanese, in condizioni comunque non preoccupanti.

(foto archivio)

15062023