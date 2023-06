x x

SARONNO – Cedimento stradale in zona centrale a Saronno: si è verificato in via Manzoni nel tratto adiacente il comando carabinieri, fra via Roma e via Marconi. Nell’asfalto si è creato un avvallamento ed un preoccupante buco, le autorità comunali e la polizia locale sono subito intervenute, sin dalla serata di ieri, per posizionare una adeguata cartellonistica e dei cavalletti per evitare che le auto ci passassero sopra.

In via Manzoni ci risiamo; non è affatto la prima volta che si registrano problematiche del genere, quasi sempre più o meno proprio in quel punto. In passato erano state provocate da cedimenti della rete delle tubazioni sotterranee che avevano determinato la dispersione di acqua che aveva via via creato dei vuoti nel sottosuolo che avevano quindi determinato il cedimento dell’asfalto. Le cause dell’accaduto in questo circostanza saranno valutare una volta che sarà avviato uno scavo, per “andare a vedere”.

(foto: via Manzoni di Saronno transennata a causa del cedumento stradale)

17062023