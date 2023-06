x x

UBOLDO – Tenta il colpo in una scuola, bloccato e denunciato. E’ successo nei giorni scorsi all’Istituto Comprensivo “Manzoni” di Uboldo: mentre si stava regolarmente svolgendo un Consiglio d’Istituto, un uomo ha forzato una finestra al piano terra e si è introdotto nel plesso scolastico, con l’intento di compiere un furto. Così, durante la riunione, docenti e genitori degli alunni hanno avvertito un forte rumore provenire dal bagno della scuola, facendo sorgere il sospetto di una presenza estranea all’interno dell’edificio.

Il rappresentante dei genitori, che è anche maresciallo dei carabinieri in servizio alla stazione di Uboldo, è quindi accorso a verificare quanto stava accadendo, trovandosi dinanzi un cittadino italiano di 32 anni nel pieno tentativo di perpetrare un furto. Il militare ha quindi bloccato l’intruso ed allertato i colleghi del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia carabinieri di Saronno, con i quali si è proceduto alla completa identificazione del malvivente e al suo deferimento all’autorità giudiziaria, dinanzi la quale dovrà rispondere dei reati di tentato furto e danneggiamento aggravato. Sono in corso le indagini, dirette dalla procura della Repubblica di Busto Arsizio, per verificare eventuali ulteriori coinvolgimenti in analoghi fatti.

