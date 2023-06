x x

Nel contesto del mercato crittografico e delle piattaforme di trading online le funzionalità dell’Intelligenza Artificiale sono diventate sempre più pervasive. Sono molti i progetti crypto che implementano nel proprio ecosistema questi strumenti, e tra questi AiDoge è certamente quello più interessante.

Infatti, gli sviluppatori di questo ecosistema hanno lanciato il progetto a fine aprile 2023 attraverso la prevendita del token nativo AI. Considerando l’innovazione portata da questo ecosistema, un volume elevato di trader ha manifestato il proprio interesse investendo sulla piattaforma.

Il 19 giugno la prevendita del token giungerà al termine e questi utenti saranno in grado di riscattare i token su cui hanno investito. In ogni caso, durante questi ultimi giorni di presale sarà ancora disponibile della liquidità su cui investire con un valore di mercato pari a quello del lancio ufficiale.

Dunque, è ancora possibile investire in criptovalute promettenti come questa, inserita in un contesto all’avanguardia come il settore dell’Intelligenza Artificiale in ambito crittografico.

Che cos’è AiDoge?

AiDoge è un progetto che usa la blockchain per creare meme con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale. In questo ecosistema gli utenti possono interagire con l’IA attraverso una frase che descrive un possibile meme, riguardante l’ambito crittografico.

Successivamente, il sistema genera l’immagine automaticamente. Il progetto include anche una sua moneta virtuale chiamata AI. L’utility del token consiste nel per premiare i creatori di meme attraverso il sistema Meme to Earn, amplificando le possibilità di usare le funzioni della piattaforma. Infatti, per utilizzare l’Intelligenza Artificiale è necessario acquistare i crediti nel marketplace dell’ecosistema utilizzando proprio i token AI.

Una caratteristica che consentirà ad AI di mantenere un valore della domanda di mercato molto alta, in maniera diversa da come avviene per altre meme coin del crypto market.

Il codice del progetto è stato introdotto sulla blockchain Ethereum il 26 aprile 2023 e da allora la crypto AI si può comprare con un valore di mercato pari a quello del lancio ufficiale, ossia a $ 0,0000336 a token. Un investimento abbastanza economico che potrebbe consentire agli utenti di accedere a margini di profitto molto alti qualora l’interesse verso l’ecosistema dovesse restare alto.

Fino al 19 giugno, il token AI sarà ancora disponibile all’acquisto tramite presale. Gli utenti potranno riscattare questi token una volta giunta questa data, sbloccando la liquidità acquistata in precedenza.

La pubblicazione del codice dello smart contract su Ethereum, ossia il deploying di AiDoge, è già avvenuta e il progetto è pronto ad essere lanciato nel crypto market e a mostrare le proprie potenzialità. Gli ultimi giorni di prevendita consentiranno agli utenti che avevano ancora dubbi di investire su questo progetto, la cui presale ha raggiunto standard molto elevati attirando costantemente nuovi trader.

Questa constatazione supporta l’ipotesi che dopo il lancio ufficiale, la utility del token consentirà ad AI di produrre performance di mercato competitive e quindi rialzi considerevoli. In aggiunta, è bene ricordare che AI è una meme coin, e quindi potrebbe essere soggetta a un aumento consistente della visibilità grazie alla community dell’ecosistema che è in grado di produrre meme con IA.

Utility e quotazione del token AI

Spesso accade che le meme coin siano prive di una vera e propria utility. Generalmente, crypto come ad esempio PEPE sono in grado di produrre rialzi consistenti contando solo sul supporto di una community di investitori.

Tuttavia, oltre a questo aspetto AiDoge può contare su un ecosistema molto articolato che consente agli utenti di usare AI per altri interessi. In particolare, il ruolo chiave del token nelle dinamiche dell’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale e del sistema Meme to Earn pone questo crypto asset in un ruolo fondamentale.

Di conseguenza, investire in AI potrebbe essere un’ottima scelta anche prescindendo dall’IA. La domanda di mercato di questo token potrebbe restare alta in quanto connessa al funzionamento dell’intero ecosistema, che ha destato un diffuso interesse tra gli utenti che hanno deciso di investire.

In aggiunta, il listing del token sulle piattaforme di trading potrebbe amplificare la visibilità del progetto e aumentare ulteriormente il valore di mercato subito dopo il lancio del 19 giugno. Infatti, è ufficiale che AI sarà quotato su uno dei migliori CEX in circolazione. Tuttavia, non è stato ancora reso noto il nome della piattaforma su cui sarà possibile investire su questo token dal 19 giugno in poi.

Gli ultimi giorni di prevendita potrebbero offrire un’ultima finestra ai trader per investire sul progetto al prezzo di lancio, evitando di perdere parte dei margini di guadagno investendo in un secondo momento.