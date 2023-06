x x

GERENZANO / CERIANO LAGHETTO – Intervento dei carabinieri di Saronno e di una ambulanza della Croce rossa saronnese la scorsa notte alle 4.45 per una lite nella zona dei centri commerciali di via Cervinia a Gerenzano, al confine con Saronno lungo l’ex statale Varesina. E’ stato soccorso un ragazzo, per alcune contusioni; sulla vicenda sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine.

Cade dalla bicicletta e finisce all’ospedale. E’ successo oggi alle 15.50 a Ceriano Laghetto in via Laghetto. Sul posto è interventa una ambulanza della Croce rossa di Misinto, è stato soccorso un uomo di 46 anni, trasportato all’ospedale di Saronno per essere medicato di comunque non gravi contusioni.

A Cogliate alle 3 di notte intervento dell’ambulanza della Croce bianca per una intossicazione etilica: è stato soccorso un ragazzo di 24 anni, quindi trasportato all’ospedale di Desio in condizioni comunque non preoccupanti.

(foto archivio)

17062023