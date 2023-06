x x

SARONNO – Grande interesse manifestato per il riordino dell’archivio della Prepositurale, un lavoro partito nel 2018 ad opera di Sarah Quaresima, coordinatrice del team con Andrea Germi, Giovanni Gatti Grami Sessa e Michele Scapinello che hanno lavorato per 5 anni per riportare all’ordine questo enorme patrimonio.

Grazie al contributo di alcuni studenti del Liceo Legnani, è stato possibile anche digitalizzare i documenti e i dati d’archivio, i documenti riordinati e ri-catalogati sono 1100, è stata organizzata anche una visita guidata a cura dei volontari, tra il pubblico anche l’assessore alla cultura Laura Succi, a cui sono andati i ringraziamenti degli organizzatori dell’evento.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione