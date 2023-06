x x

CISLAGO – Tariffe agevolate per il sostegno psicologico ai cittadini di Cislago: è questo l’intento della mozione presentata dal gruppo “Cartabia Sindaco” all’amministrazione comunale. Il documento, che verrà discusso nel consiglio comunale di questa sera, vede la propria forza nella definizione di “salute” – diritto garantito dall’articolo 32 della Costituzione italiana – data dall’Oms, che vede al suo centro anche il benessere mentale.

L’intento della mozione è quello di dedicare ai cittadini di Cislago una tariffa agevolata per incontri di psicoterapia, ad un costo non superiore ai 40 euro a seduta. Si tratta di una necessità emersa sopratutto durante la pandemia, che ha messo in evidenza un già carente investimento in Italia sul fronte della cura della salute mentale, tanto che spesso i cittadini si trovano a rinunciare a tale diritto a causa degli alti costi della psicoterapia.

A tal proposito, il Consiglio regionale della Lombardia ha sottolineato l’importanza della tematica approvando all’unanimità la mozione relativa all’inserimento della figura dello psicologo di base, che, però, non si occuperà di seguire in un percorso su medio-lungo periodo il paziente. Per questo motivo, la mozione presentata all’amministrazione chiede inoltre che venga pubblicato un avviso sulle pagine istituzionali riportante i contatti dei terapeuti che sarebbero interessati ad aderire all’iniziativa, così da rendere possibile ai cittadini scegliere e mettersi in contatto con uno specialista che possa seguirli nella coltivazione del proprio benessere mentale.

(foto archivio: gruppo Cartabia Sindaco, che ha presentato la mozione)

