CERIANO LAGHETTO / SARONNO – Con il pareggio per 3-3 contro Selva Alta, la squadra di serie B2 del Ct Ceriano, club tennistico di Ceriano Laghetto e Saronno, finisce il girone al secondo posto, e si qualifica per i play off per la promozione in serie B1. “E’ stata una giornata ricca di emozioni e complicata – dice il capitano della squadra, Eugenio Ferrarini – dopo i due singoli il punteggio era in pareggio 2-2 lasciando ai due doppi la decisione finale per chi tra Selva e Ceriano si qualificava per i play off.

Alla fine il pareggio per 3-3 ha premiato i ragazzi cerianesi, che si sono meritati la possibilità di disputare lo spareggio per la promozione. Il nostro obiettivo era questo…e ci siamo riusciti, grazie ad una squadra solida, che ha sempre giocato bene durante tutte le giornate della fase a gironi. Martedì i sorteggi per conoscere la formazione avversaria.

(foto di gruppo per la squadra di B2 del Ct Ceriano)

