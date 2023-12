SARONNO / CERIANO LAGHETTO – Non è un addio, ma solo un arrivederci, quello del Club Tennis Ceriano alla Serie A. Purtroppo, nel turno di ritorno dei play-out salvezza, la formazione brianzola non va oltre il 2-2 contro il Circolo Tennis Apem Copertino e così non riesce ad evitare la retrocessione nella B1 femminile (il turno di andata era terminato 3-1 in favore delle leccesi). Peccato, perché la sfida casalinga (al centro Ronchi di Saronno domenica mattina) contro la compagine pugliese era iniziata nel migliore dei modi col ritorno al successo di Camilla Scala (7-5 6-2) contro Linda Cagnazzo. Una vittoria convincente per la giocatrice romagnola, che aveva dato fiducia al pubblico accorso numeroso a sostenere le ragazze capitanate da Silverio Basilico. Nel secondo match di giornata, però, la greca Sapfo Sakellaridi non è riuscita a graffiare e ha ceduto il passo alla romena Andreea Amalia Rosca. A riportare la formazione di casa in vantaggio ci ha poi pensato Maria Aurelia Scotti che ha subito preso il largo su Martina Zecca e non ha mai permesso all’avversaria di avvicinarsi troppo, soffocando sul nascere tutte le chance di recupero (6-3 6-3 il punteggio finale). Ancora una volta, dunque, il doppio è stato decisivo. Ma se all’andata Copertino si era imposto solo al fotofinish, oggi le avversarie del Ctc sono state solide imponendo il loro ritmo lungo tutto il match, senza concedere troppo alla coppia Sakellaridi/Scotti. C’è grande rammarico dalle parti di Ceriano, per una stagione sfortunata dove nulla è girato per il verso giusto. Dopo due promozioni in Serie A1 sfiorate negli ultimi due anni e sfuggite davvero per un soffio, arriva questa retrocessione che fa male, ma che non oscura in alcun modo l’impegno di un gruppo che ha lottato su ogni palla, in tutti gli incontri di questo campionato.