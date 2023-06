x x

SARONNO – Ha ringraziato gli agenti della polizia locale che gli hanno restituito il portafoglio con tutti i mille euro che conteneva ma anche l’anonimo saronnese che trovandolo l’ha portato, praticamente intatto con tutti i contanti, al comando di piazza Repubblica.

Il riferimento va al giovane che venerdì è stato convocato in comando dalla polizia locale cittadina. In meno di mezz’ora con una rapida indagine i vigili sono risalire al suo numero di cellulare dai suoi documenti. Erano in centrale operativa perchè un cittadino ha portato alla sede dei vigili un portafoglio con all’interno tra le carte di credito anche mille euro in contanti.

I vigili sono risaliti al saronnese proprietario del portafoglio che si è precipitato a riprenderlo. Ha spiegato ai vigili di aver prelevato i contanti per pagare l’affitto poche ore prima e di essersi accorto solo dopo di aver perso il portafoglio. Era tornato a cercarlo ma senza successo. Il portafoglio è stato invece notato da un saronnese che si è attivato per la restituzione.

