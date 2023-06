x x

SARONNO – A raccontare la novità è stata l’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Pozzoli e quello allo Sport Gabriele Musarò nell’incontro pubblico Partecipiamo dedicato giovedì sera al quartiere Regina Pacis e Colombara.

La palestra dell’ex Pizzigoni si è lasciata alle spalle l’esperienza dell’hub vaccinale ed è pronta ad una nuova vita.

A presentare il progetto per la parte sportiva l’assessore Gabriele Musarò: “Alla palestra dell’ex Pizzigoni ospiteremo la scherma e il karate. Sono sport che spesso si definiscono minori ma che danno soddisfazioni alla nostra città. Non c’era uno spazio comunale dedicato allo scherma ma grazie al fatto che lo spazio dell’hub è stato smantellato e che l’area dell’ex Pizzigoni tornerà di competenza all’assessorato potremo fornire questo spazio alla società”.

Ma non solo. “All’ex Pizzigoni, al di fuori della palestra ma nell’area di quello che era l’hub vaccinale, sono stati stati ricavati degli ambienti per i medici di base – ha concluso l’assessore Francesca Pozzoli – che in autunno potranno usarli per le vaccinazioni antinfluenzali”

