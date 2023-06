x x

SARONNO – Non è certo passata inosservata la Rolls Royce d’epoca, tutta bianca, posteggiata nella tarda mattinata odierna davanti alla chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo nella centralissima piazza Libertà di Saronno. In tanti si sono fermati ad ammirare il veicolo storico ed a scattare una foto ricordo o un selfie con sullo sfondo il raro automezzo. Che era a disposizione di una coppia di sposi: nel tempio sacro, infatti, erano in corso il matrimonio e presto il sagrato ha iniziato anche a riempiersi degli invitati, tutti elegantissimi.

In piazza Libertà c’era anche una Lamborghini nera, altro mezzo che ha attirato la curiosità di quanto si sono trovati a passare in quei momenti.

Giusto il tempo di celebrare gli sposi all’uscita dalla chiesa, prima di un improvviso acquazzone.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

30062023