SARONNO – Allarme alle 1330 in via Marconi per un cavo elettrico che ha iniziato a fare scintille. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri.

É stato deviato in via Reina traffico direzione sud e in via don Monza direzione nord.

Al momento sono all’opera anche i tecnici della società elettrica.