x x

SARONNO – Quinta giornata di ritorno in serie A1 di softball, l’ultima prima della pausa di luglio per lasciare spazio agli impegni delle Nazionali. Il campionato riprenderà il 29 luglio con le ultime giornate della regular season.

Tutte le squadre in campo sabato 1 luglio. Alle 16 con lo scontro testa-coda tra l’Inox Team Saronno (22-4) primo in classifica e la Sestese (3-23) che invece chiude la graduatoria. Questi due incontri mettono di fronte due lati differenti della classifica, tra chi ha ormai blindato (o quasi) un posto ai playoff e chi invece lotta per mantenere la categoria. Forlì e Saronno appaiono dunque come le favorite delle due sfide, entrambe hanno realizzato una doppietta nella serie d’andata.

Alle 18 la Rheavendors Caronno (16-12) fa visita a Macerata (9-15) in un duello che si intreccia a doppio filo con quello che prenderà il via mezz’ora dopo, alle ore 18.30, tra Mkf Bollate (25-5) e Mia Office Blue Girls Pianoro (15-9). La lotta a distanza tra Caronno e Pianoro per il quarto posto, dunque l’ultimo disponibile per accedere alla postseason, è particolarmente emozionante e questo weekend rappresenta uno snodo cruciale: Caronno nella non semplice trasferta maceratese non potrà compiere passi falsi.

Risultati

Martedì 27 giugno

Mkf Bollate – Bertazzoni Collecchio 8-1 (6°); 2-0

Calendario

Sabato 1 luglio

Ore 15:00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Metalco Thunders Castelfranco – Forlì

Ore 16:00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Inox Team Saronno – Sestese

Ore 17:00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Bertazzoni Collecchio – Taurus Donati Gomme Old Parma

Ore 18:00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Macerata – Rheavendors Caronno

Ore 18:30 (+30’ dopo la fine di gara 1) Mkf Bollate – Mia Office Blue Girls Pianoro

Classifica

Inox Team Saronno (22 vittorie – 4 sconfitte, .846); Mkf Bollate (25-5, .833); Forlì (19-7, .731); Mia Office Blue Girls Pianoro (15-9, .625); Rheavendors Caronno (16-12, .571); Macerata (9-15, .375); Bertazzoni Collecchio (10-18, .357); Taurus Donati Gomme Old Parma (8-20, .286); Metalco Thunders Castelfranco (7-21, .250); Sestese (3-23, .115).

(foto: Inox Team Saronno, squadra che punta ad andare alla sosta al primo posto in classifica. Credit Laura Maglienti)

01072023